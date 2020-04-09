Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум

Власти Саудовской Аравии намерены добиваться от России сокращения добычи нефти более чем на 14%, тогда как Москва считает данную цифру предельной, сообщил журналистам источник в Организации стран-экспортеров нефти.

Россия готова урезать нефтедобычу на 14% от уровня первого квартала, что составит 1,6 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия намерена добиваться, что Москва снизила добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

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При этом Эр-Рияд и Москва расходятся в ключевом вопросе — какую дату взять за точку отчета. Королевство предлагает использовать апрельский уровень добычи, когда Саудовская Аравия резко нарастила добычу.

Россия настаивает на сокращениях от уровня добычи в первом квартале, так как она не поднимала объемы добычи в апреле. Президент Владимир Путин ранее заявил, что сокращение добычи должно происходить на партнерских основаниях.

ОПЕК и другие производители 9 апреля проведут совещание для обсуждения сокращения добычи нефти, которое должно стабилизировать ситуацию на рынке. Сейчас стоимость барреля российской нефти марки Urals составляет 24 доллара.