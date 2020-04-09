Женщина повторно заразилась коронавирусом

Жительница Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщает департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.

Вернувшись из-за границы в начале марта, 38-летняя женщина заболела и 12 марта обратилась к врачу в Бангкоке. Тест на коронавирус дал положительный результат. Пациентка провела в одной из столичных больниц около двух недель, после чего ее выписали.

На тот момент тройной анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. Однако 4 апреля женщина снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания. Тройной тест на коронавирус оказался положительным.

В результате гражданку госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц провинции, ей проводят повторное лечение. Врачи отмечают, что случай повторного заражения аномален, однако подтвержден медицинской документацией.

Согласно официальным данным, в Таиланде с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 2423 случая заражения, 940 человек полностью выздоровели, 32 пациента умерли.