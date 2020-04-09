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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Редакция стала пятой по счету.

В тексте рассказывается о зарегистрированных в России диагностических тест-системах, лекарствах, которые запрещено или нежелательно принимать с терапией COVID-19, а также о схемах медикаментозной профилактики коронавируса.

«Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90%); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)», — уточняется в документе.

Что касается списка препаратов для лечения COVID-19, то он также расширен. В него вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс, ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином, препараты интерферонов.

На стадии клинических испытаний находятся умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. Те, кто контактировал с зараженными гражданами, для профилактики могут принимать гидроксихлорохин и мефлохин.

Ведомство также рекомендует проходить обследование на COVID-19 всем пациентам с признаками острой респираторной инфекции только по назначению врача, несмотря на возможность пройти коммерческое тестирование.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...