Более 20 человек уже болеет коронавирусом на Алтае

Еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае, в регионе ей болеет уже 21 человек, сообщает оперштаб края.

Уточняется, что три новых случая выявлены среди контактных с ранее заболевшими.

Из 21 зараженного – два ребенка, один случай завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ, 14 случаев установили по контакту с заболевшими. Все они жители Барнаула.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточняют круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

По последним данным, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более восьми тысяч человек. Под медицинским наблюдением находятся 1 159 человек, снято с меднаблюдения 4378 человек.

В четверг, 9 апреля, в Сибири остался только один регион, где нет коронавирусной инфекции – это Республика Алтай.