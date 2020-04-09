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Более 20 человек уже болеет коронавирусом на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае, в регионе ей болеет уже 21 человек, сообщает оперштаб края.

Уточняется, что три новых случая выявлены среди контактных с ранее заболевшими.

Из 21 зараженного – два ребенка, один случай завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ, 14 случаев установили по контакту с заболевшими. Все они жители Барнаула.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточняют круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

По последним данным, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более восьми тысяч человек. Под медицинским наблюдением находятся 1 159 человек, снято с меднаблюдения 4378 человек.

В четверг, 9 апреля, в Сибири остался только один регион, где нет коронавирусной инфекции – это Республика Алтай.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...

Elef75

И, что они там будут расследовать? Весь мир знает, что за люди сидят в сенате США. Коррупция легализована...