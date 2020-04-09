Летающий радар» А-100 поступит на вооружение ВКС в 2024 году

Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год.

«Испытания идут в соответствии с графиком», — сказал РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

А-100 создан на базе Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении.

Кроме этого, он может обнаруживать и сопровождать различные объекты, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Как ранее сообщали в Минобороны, А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.