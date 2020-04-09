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Продажи водки в России подскочили на треть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие торговые сети России зафиксировали всплеск продаж алкоголя. Так, продажи водки за последнюю неделю марта подскочили на 31% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, данные обнародовала компания Nielsen, которая занимается мониторингом рынка.

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Рост продаж алкоголя начался примерно 10 марта и продолжал постепенно увеличиваться, достигнув пика в конце месяца. Кроме водки, на 25% выросли продажи пива, виски стали покупать больше на 47%, игристые вина стали популярнее на 5%, пишут «Ведомости».

Эксперты отмечают, что рост продаж алкоголя в конце марта может быть связан с его покупкой впрок россиянами, которые находятся в режиме самоизоляции. Кроме этого, в конце месяца закрылись рестораны и другие заведения, поэтому потребление алкоголя вне дома упало.

По другой версии, россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков. Граждане используют водку для наружного применения, хотя ранее специалисты предупредили, что ее эффективность в этом случае минимальна.

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