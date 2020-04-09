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«Новосибирский отравитель» вышел на свободу поваром

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осужденный за отравление ядом жены и партнеров по бизнесу новосибирец Александр Кривобоков вышел на свободу, в колонии он получил профессию повара.

Кривобокова СМИ прозвали «новосибирским отравителем». Он, по данным суда, отравил солями таллия супругу, чтобы жениться на молодой девушке. Затем пытался отравить партнеров по бизнесу, но те выжили, но один стал инвалидом. Безвкусный яд он подсыпал в еду и напитки жертв.

В 2001 году его приговорили к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы. Срок наказания истек 8 апреля 2020 года, время, проведенное им в СИЗО до приговора, было зачтено в счет наказания. Кривобоков вышел на свободу, сообщил источник «Коммерсанта». Мужчина получил в колонии профессию повара.

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