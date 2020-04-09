Три министра в Хакасии скрыли данные о доходах

Министры природных ресурсов и экологии, культуры и здравоохранения Республики Хакасия привлечены к дисциплинарной ответственности из-за того, что скрыли часть доходов и имущества за 2018 год, сообщает прокуратура региона.

Министры скрывали имущество, не предоставляли сведения о доходах, полученных от продажи имущества и выполнения иной оплачиваемой работы, а также сведений о счетах, открытых в кредитных организациях.

«Три руководителя республиканских министерств природных ресурсов и экологии, культуры и здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь», — говорится в сообщении.