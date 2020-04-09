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Три министра в Хакасии скрыли данные о доходах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министры природных ресурсов и экологии, культуры и здравоохранения Республики Хакасия привлечены к дисциплинарной ответственности из-за того, что скрыли часть доходов и имущества за 2018 год, сообщает прокуратура региона.

Министры скрывали имущество, не предоставляли сведения о доходах, полученных от продажи имущества и выполнения иной оплачиваемой работы, а также сведений о счетах, открытых в кредитных организациях.

«Три руководителя республиканских министерств природных ресурсов и экологии, культуры и здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь», — говорится в сообщении.

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Sibnet.Ru
Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...