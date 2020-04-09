Спортзал и кафе в Новосибирске оштрафовали за работу в период пандемии

Владельцев кафе и спортзала в Новосибирске оштрафовали за работу в режиме самоизоляции, а также штрафы грозят жителям, гулявшим без причины, сообщает правительство региона.

Полицейские нашли девять организаций, продолжавшие обслуживать посетителей в помещениях. Среди них – «Восточная кухня» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, где продавец обслужила посетителей за столом. Тоже самое обнаружили в магазине-закусочной «Царь пиво» по улице Дружбы и в продуктовом магазине на улице Высоцкого. Полицейские также нашли работающий спортзал на улице Октябрьская.

На всех индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, по двум материалам уже вынесены судебные решения о приостановлении деятельности предприятий на 25 суток, по одному назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и еще по двум объектам — 15 тысяч рублей.

За прогулки без причины начали штрафовать новосибирцев. В среду были задержаны молодые жители региона, распивающие спиртное в баре The Rooks shop & pub Craft Beer – он работал в режиме магазина, однако молодые люди употребляли спиртное на месте покупки. Граждане были зарегистрированы по месту жительства не поблизости с данным заведением, что нарушает предписание постановления губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области.

Уполномоченный сотрудник регионального минпромторга составил и передали в суд протоколы об административном правонарушении, им грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей согласно статьи20.6.1 КоАП РФ. Относительно юридического лица материалы переданы в полицию для принятия дальнейших решений.

Еще на пятерых граждан, не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, также составлены и направлены в суд административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. В частности, двое граждан были задержаны в общественных местах Новосибирска и еще двое – в Бердске на улицах Ленина и Боровая.

Полицейские провели более 100 профилактических бесед, предупреждения согласно КоАП РФ вынесены 26 жителям, объяснения взяты с четырех человек. На четырех человек составлены протоколы.