Аферисты в Иркутске продавали несуществующих щенков

Семейная пара в Иркутске решила заработать с помощью продажи несуществующих щенков французского бульдога. Доверчивые покупатели перечислили им 25 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники регионального управления уголовного розыска установили причастность двух злоумышленников к серии мошенничеств. По данным сыщиков, подозреваемыми оказались 24-летний молодой человек и его 22-летняя ранее судимая супруга.

Они разместили на одном из сайтов объявление о продаже собак породы «Французский бульдог». Фотографии животных они находили в интернете, при этом цену указывали достаточно низкую. Создавая искусственный ажиотаж, аферисты убеждали потенциальных покупателей, что спрос на питомцев достаточно большой и необходимо как можно быстрее внести предоплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Медведь ограбил туриста и загнал его на дерево

После того как граждане переводили свои сбережения, номера телефонов лже-продавцов оказывались недоступны. По версии следствия, от противоправных действий фигурантов пострадали жители Иркутска, Шелехова, Куйтунского района и Уссурийска. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ(мошенничество). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.