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Курс доллара неожиданно упал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль неожиданно для многих экспертов перешел к росту после устойчивого падения, российская валюта дорожает против доллара и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты во время утренних торгов падал почти до 73 рублей, в итоге национальная валюта России укрепилась до значений середины марта. Евро одновременно опускался до 80,97 рубля.

Аналитики связывают укрепление российского рубля с предстоящей встречей ОПЕК+, на которой может быть принято согласованное решение о сокращении мировой добычи нефти на 10 миллионов баррелей.

Рынки ожидают значительного подорожания нефти в результате таких действий. При этом стоимость эталонной марки Brent уже растет на ожиданиях — так, июньский фьючерс на баррель нефти данной марки подорожал до 33,71 доллара.

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