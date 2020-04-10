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Купоны на AliExpress: как получить скидки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Купоны на скидки в AliExpress — один из основных способов купить товары с существенной экономией. Какие бывают купоны, как их получить и использовать?

Купоны на AliExpress делятся на предоставленные самой площадкой, предоставленные продавцом и специальные купоны во время акций и распродаж. Все полученные купоны хранятся в разделе «Мои купоны» в личном кабинете.

Купоны AliExpress

Это самые выгодные купоны, их выдает сама торговая онлайн-площадка. Они могут иметь разный номинал и могут применяться ко всем товарам любых магазинов, работающих на AliExpress. Получить их можно только за определенные заслуги, например, в мобильном приложении AliExpress.

«Если пользователь впервые совершает покупку на нашем сайте, он может воспользоваться купоном новичка, который применяется на все товары. Помимо этого, в личном кабинете пользователя могут быть представлены персональные купоны», — сообщила Sibnet.ru пресс-служба компании AliExpress Россия.

Купоны продавца

Каждый продавец на платформе может предлагать свои купоны со скидками. Для этого надо зайти в магазин конкретного продавца и посмотреть доступные купоны в разделе «Акции» или «Товары со скидкой». Кроме того, посмотреть купоны продавцов можно в разделе «Центр купонов».

Спецкупоны

Спецкупоны появляются во время распродаж и специальных акций, например, во Всемирный день шопинга. В это время их активно предлагают на сайте. Обычно они имеют ограниченный срок действия.

«Практически каждый день на платформе запускается новая распродажа: например, сейчас со скидками представлены товары, которые помогут пользователям комфортно провести самоизоляцию. Скидки распространяются на бытовую химию, товары для дома и сада, продукты, корма для животных и другие товары», — сообщила пресс-служба компании.

Чтобы применить скидку, пользователю необходимо кликнуть на купон и выбрать товар, при покупке скидка применится автоматически.

Как получить больше купонов

Для того чтобы получить дополнительные купоны AliExpress, можно зарабатывать игровые монеты в мобильном приложении платформы. Для этого надо скачать бесплатно приложение AliExpress, установить на телефон. Затем войти в него (данные с аккаунта на ПК синхронизируются).

В мобильном приложении есть раздел «Игры и бонусы». Здесь можно выполнять задания, например, подписаться на магазин или блогера, попробовать поиск по фото и другие. За выполнение каждого задания выдаются монеты.

Также в разделе есть игры. Например, можно посадить денежное дерево, поливать его ежедневно бесплатными каплями воды. Расти оно будет небыстро, но если покупки на площадки регулярны, или хочется купить что-то крупное, то оно позволит получить монеты и купоны.

«Настреляй купоны» — игра, в которой за монеты надо купить выстрел и выполнить его по купонам. При попадании достаются купоны с разными скидками.

Игра «Отгадай карту» стоит 5 монет. Заплатив можно перевернуть две карты из девяти. Дальше появится информация, выиграл или проиграл человек. Призы — купоны и монеты. Участвовать можно до десяти раз в день.


Все полученные монеты можно обменять на купоны. Для этого нужно зайти в раздел приложения «Обмен монет на купоны». Монеты вычитаются автоматически.

Как применить купон на AliExpress

Чтобы применить скидки, надо выбрать товар, который подойдет под требования купонов, то есть будет выше минимальной суммы, при которой применяется скидка или принадлежать продавцу, если одну из скидок дает конкретный магазин.

Затем надо сложить товары в корзину. В ней сразу можно увидеть, как из стоимости вычитается сначала купон магазина, а затем AliExpress. При оплате скидка будет автоматически применена к заказу. 

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