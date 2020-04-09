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Младенца с отрицательным тестом на COVID-19 забрали в больницу по суду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд в Кемерове принял решение о принудительной госпитализации из обсерватора младенца с признаками ОРВИ, несмотря на то, что тесты на коронавирус показали отрицательный результат, сообщил адвокат семьи Владимир Васин.

Семья с младенцем вернулась из Таиланда 1 апреля и с этого времени находилась в обсерваторе. После обнаружения у малыша признаков недомогания Роспотребнадзор стал настаивать на его госпитализации в инфекционную больницу, хотя проведенные тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Родители от добровольной госпитализации отказались, после чего вопрос стал рассматриваться в суде.

«У ребенка нет температуры, есть незначительные симптомы (респираторного заболевания), анализы (на коронавирус) отрицательные. Суд удовлетворил иск, помещают в инфекционное отделение. Ждем решения в письменном виде, доверитель хочет обжаловать», — цитирует ТАСС адвоката семьи.

«Люди с признаками ОРВИ не могут находится в обсерваторе, поэтому было решено отправить ребенка с кем-то из родителей в инфекционную больницу, но те были против. Сейчас ребенок по решению суда принудительно госпитализирован, вместе с ним находится его мама», — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы Роспотребнадзора по Кузбассу.

Отец ребенка в соцсетях опубликовал видео, на котором сотрудники Роспотребнадзора и полиции в защитных костюмах вручают родителям постановление о принудительной госпитализации. Слышно, что мать ребенка говорит, что завтра будут брать повторные тесты, так как прошло десять дней.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Невезучий

Уж если резать вены, то на шее.

a-n-atol

ну мы как бы догадываемся, 3,5 недели ОРВИ это уж как то слишком.....

shirokas28

нашли у кого помощи просить гейропа сама помирает ухи просит или по уху

acckiy_kostya

не оправдано завышены зарплаты у всех профессиональных спортсменов

лачинов

Стало быть эпидемия недостаточно серьезна оказалась. Раз осталось желание ...ушами мериться. Вояк поди...