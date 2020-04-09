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Эксперты предупредили о начале новой Великой депрессии

Источник:
ТАСС
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Фото: jronaldlee / Attribution License

Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения нового коронавируса составит более 5 триллионов долларов в течение двух лет, считают эксперты Bloomberg.

«мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов в свете того, что из-за вируса власти предписали частному бизнесу прекратить работу, а людям сидеть дома. Хотя спад, согласно прогнозам, будет непродолжительным, экономикам стран потребуется время, чтобы наверстать упущенное», — приводит ТАСС мнение эксперта.

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В публикации приводится мнение главного экономиста банковской компании Citigroup Кэтрин Ман. Она полагает, что ущерб для мировой экономики превысит 5 триллионов долларов.

Эксперты банка JPMorgan Chase оценивают указанный показатель в 5,5 триллионов долларов. Они отмечают, что в развитых странах будет экономический спад, сравнимый с теми, которые имели место в 2008-2009 годах и 1974-1975 годах.

Специалисты американского банка Morgan Stanley считают, что в развитых странах показатели ВВП вернутся к докризисному уровню только в третьем квартале 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...