Россия согласилась снизить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+, сообщил журналистам представитель Минэнерго. Сокращение может составить 14% от общей добычи.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 миллиона баррелей в сутки, подтверждаю», — цитирует представителя ТАСС. Отмечается, что на такой шаг Россия может пойти в случае пропорционального снижения других стран своей доли в общей добыче.

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Ранее СМИ сообщали об отсутствии компромисса между Россией и Саудовской Аравией по вопросу объема сокращений добычи, хотя стороны согласились, что общая цифра должна составить порядка 10 миллионов баррелей.

На сегодня самыми крупными производителями нефти на рынке являются Саудовская Аравия, Россия и США. Президент США Дональд Трамп ранее отказался согласовывать сокращение добычи нефти с другими странами.

Ожидается, что встреча в формате ОПЕК+ пройдет 9 апреля. В ней примут участие страны организации, а также восемь крупных экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК, в их числе Россия. США в переговорах участвовать не будут.