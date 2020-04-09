Почти 1500 россиян заболели COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 1459 новых случаев заболевания COVID-19 в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее количество заразившихся превысило 10 тысяч человек.

За сутки зафиксировано 13 летальных случаев, общее число смертей от коронавируса выросло до 76. Больше всего заболевших в Москве (857 человек), в Подмосковье (199 человек) и Петербурге (44 человека). 188 человек за сутки выздоровели, всего — 698.

Число новых случаев заболевания в России растет пятые сутки подряд, ежедневно показатель устанавливает новый рекорд. При этом за неделю число инфицированных увеличилось более чем на 5 тысяч человек.

Число заболевших в мире превысило 1,5 миллиона человек, свыше 80 тысяч умерли. По числу инфицированных лидируют США, где более 400 тысяч заразились коронавирусом, а порядка 14 тысяч — погибли.