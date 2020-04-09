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Горный Алтай остался единственным в Сибири без коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Республика Алтай, по данным на утро четверга, осталась единственным регионом Сибири, где еще не зафиксирован новый коронавирус.

Всего в России таких регионов три, включая Чукотку и Ямало-Ненецкий автономный округ. До среды в список входила и Тува, но накануне там подтвердили сразу восемь случаев заражения. По словам главы субъекта Шолбан Кара-оола, инфекцию завез зараженный житель Красноярска, отдыхавший в Туве.

Все заболевшие из Тоджинского района, там ввели режим ЧС, перекрыли дорог, а въезд и выезд разрешен только сотрудникам специальных служб.

В Республике Алтай до 30 апреля действует режим самоизоляции, закрыты точки общественного питания, а турбазы не принимают гостей до начала лета. Прекращены все рейсы на Москву.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...