Горный Алтай остался единственным в Сибири без коронавируса

Республика Алтай, по данным на утро четверга, осталась единственным регионом Сибири, где еще не зафиксирован новый коронавирус.

Всего в России таких регионов три, включая Чукотку и Ямало-Ненецкий автономный округ. До среды в список входила и Тува, но накануне там подтвердили сразу восемь случаев заражения. По словам главы субъекта Шолбан Кара-оола, инфекцию завез зараженный житель Красноярска, отдыхавший в Туве.

Все заболевшие из Тоджинского района, там ввели режим ЧС, перекрыли дорог, а въезд и выезд разрешен только сотрудникам специальных служб.

В Республике Алтай до 30 апреля действует режим самоизоляции, закрыты точки общественного питания, а турбазы не принимают гостей до начала лета. Прекращены все рейсы на Москву.