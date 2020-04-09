Водителям разрешат ездить по просроченным правам три месяца

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия ряда документов, в том числе водительских прав, в связи с режимом самоизоляции на фоне борьбы с распространением коронавируса.

«Прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — сказал Путин на совещании с главами регионом по борьбе с распространением коронавируса в России в среду.

Федерация автовладельцев России 1 апреля обратилась к правительству с предложением автоматически продлить срок действия водительских прав на полгода. При обмене водительского удостоверения, с момента выдачи которого прошло 10 лет, требуется медицинская справка, но медкомиссию негде пройти, так как поликлиники оказывают только экстренную помощь.