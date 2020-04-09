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Число зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло до 18 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Новосибирской области увеличилось на пять человек за сутки. Всего в регионе зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперативного штаба на утро четверга в Новосибирской области зафиксировано пять новых случаев заражения COVID-19. Пациенты – две женщины и трое мужчин.

Женщины – члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Один из мужчин был Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы. Количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18.

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Круг их контактов установлен, включая пассажиров рейсов, которыми прибыли в Новосибирск пациенты. Специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

В детскую больницу №3 за сутки детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Выписали троих пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 12 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

Иркут 69

С большим удовольствием, славик... Только если ты за всех поработаешь

Бревно в глазу

или всем заплатит за сидение дома)))

лачинов

Ну просто спас голодающих жителей Забайкалья. Через всю страну протянул руку помощи.Перевел бы уж деньгами,...