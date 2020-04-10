Фильм дня: «(НЕ)идеальный мужчина»

Киноманы удивятся, увидев в списке хороших фильмов «(НЕ)идеального мужчину» с певцом Егором Кридом в главной роли, но, отбросив предрассудки, эта отечественная комедия заслуживает внимания.

Россия, 2020 год, режиссер Марюс Вайсберг, 12+

В центре сюжета девушка Света (Юлия Александрова) — очень преданная в отношениях и готовая прощать даже измены. Но наступает момент, когда ее парень не может выдержать покорности и бросает ее. В это же время Света устраивается на работу в компанию по продаже роботов. Технический прогресс превратил роботов в полную копию человека, и такой идеальный робот-мужчина (Егор Крид) попадается героине.

Если отбросить ощущение, что вся картина — рекламная компания самолюбивого Егора Крида, а обратить внимание на главную идею, мораль и в конце концов юмор фильма, то просмотр «(НЕ)идеального мужчины» точно не станет потерей времени.

Идея, заложенная в фильме, совершенно применима к большинству женщин, которые не могут обрести своего счастья, пытаясь везде найти подвох. Персонаж Крида говорит в кульминации очень точные слова, что все происходящее со Светой — воплощение ее собственных желаний и мыслей.

Особое внимание в фильме отводится юмору. За него в большей степени отвечают Роман Курцин и Яна Кошкина. Комичные ситуации, связанные с ними — это симбиоз КВН и Comedy. А вот финал российской мелодрамы двоякий. Можно к нему отнестись философски, и сделать печальный вывод — люди не меняются. Фанатам Крида можно порадоваться примитивному «хэппи энду».