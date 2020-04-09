Третий человек в Кузбассе победил COVID-19

Врачи выписали третьего жителя Кузбасса, который успешно вылечился от COVID-19, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области. В больницах остаются четыре пациента с коронавирусной инфекцией.

«Один пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции, был выписан. Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже третий кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью», — говорится в сообщении.

Еще четыре пациента продолжают получать лечение в медицинских учреждениях области – инфекционной больнице Кемерова и городской больнице № 29 Новокузнецка.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 4061 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.