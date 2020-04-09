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Третий человек в Кузбассе победил COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Врачи выписали третьего жителя Кузбасса, который успешно вылечился от COVID-19, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области. В больницах остаются четыре пациента с коронавирусной инфекцией.

«Один пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции, был выписан. Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже третий кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью», — говорится в сообщении.

Еще четыре пациента продолжают получать лечение в медицинских учреждениях области – инфекционной больнице Кемерова и городской больнице № 29 Новокузнецка.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 4061 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

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Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

Иркут 69

С большим удовольствием, славик... Только если ты за всех поработаешь

Бревно в глазу

или всем заплатит за сидение дома)))

лачинов

Ну просто спас голодающих жителей Забайкалья. Через всю страну протянул руку помощи.Перевел бы уж деньгами,...