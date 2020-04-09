Красноярский бармен приготовил коктейль с гречкой. ВИДЕО

Красноярский бармен приготовил три варианта напитка с гречкой, чтобы россияне на самоизоляции могли оригинально использовать запасы крупы.
«Дома запаслись гречкой, пора сделать из неё настойку и пару
классных коктейлей сохрани и отправь маме», — написал на странице в Instagram бармен
Владимир Верещагин.
Он приготовил гречневую настойку из водки, гречки и меда. Затем
из этой настойки коктейль сауэр (разновидность пунша) с добавлением сахара,
лимона и белка.
Еще одним вариантом напитка, который показал бармен, стал
гречнево-медовый тоник из настойки, тоника и лимона.