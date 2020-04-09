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Красноярский бармен приготовил коктейль с гречкой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский бармен приготовил три варианта напитка с гречкой, чтобы россияне на самоизоляции могли оригинально использовать запасы крупы.

«Дома запаслись гречкой, пора сделать из неё настойку и пару классных коктейлей сохрани и отправь маме», — написал на странице в Instagram бармен Владимир Верещагин.


Он приготовил гречневую настойку из водки, гречки и меда. Затем из этой настойки коктейль сауэр (разновидность пунша) с добавлением сахара, лимона и белка.

Еще одним вариантом напитка, который показал бармен, стал гречнево-медовый тоник из настойки, тоника и лимона.

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