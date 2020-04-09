Число пораженных COVID-19 в мире превысило 1,5 миллиона

Число заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире превысило отметку в 1,5 миллиона человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса (США).

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в США, Италии, Испании, Франции и Германии. В этих странах зафиксировано больше половины всех случаев заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Математика болезни: 20 дней на полное заражение мегаполиса

Абсолютным лидером являются США, где COVID-19 заразились более 423 тыс. человек. На втором месте по этому показателю находится Испания (почти 150 тысяч заболевших), на третьем — Италия, где коронавирус выявили у более чем 139 тысяч человек. Далее следуют Франция (почти 114 тысяч) и Германия (более 111 тысяч), приводит РБК данные университета.

Китай, где в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса COVID-19, находится на шестом месте по числу инфицированных. Здесь число заболевших практически достигло отметки в 83 тыс. человек.

Россия по этому показателю находится в конце второго десятка. Сейчас в России официально подтверждено 8672 случая заражения. За последние сутки в стране было выявлено 1172 новых случая.