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Число пораженных COVID-19 в мире превысило 1,5 миллиона

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Число заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире превысило отметку в 1,5 миллиона человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса (США).

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в США, Италии, Испании, Франции и Германии. В этих странах зафиксировано больше половины всех случаев заражения.

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Абсолютным лидером являются США, где COVID-19 заразились более 423 тыс. человек. На втором месте по этому показателю находится Испания (почти 150 тысяч заболевших), на третьем — Италия, где коронавирус выявили у более чем 139 тысяч человек. Далее следуют Франция (почти 114 тысяч) и Германия (более 111 тысяч), приводит РБК данные университета.

Китай, где в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса COVID-19, находится на шестом месте по числу инфицированных. Здесь число заболевших практически достигло отметки в 83 тыс. человек.

Россия по этому показателю находится в конце второго десятка. Сейчас в России официально подтверждено 8672 случая заражения. За последние сутки в стране было выявлено 1172 новых случая.

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