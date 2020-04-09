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Электронные трудовые книжки выбрали 12 тысяч новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около 12 тысяч новосибирцев выбрали электронные трудовые книжки вместо бумажных за первые два месяца внедрения инновации, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России.

По данным от работодателей, за первые два месяца 2020 года порядка 12 тысяч новосибирцев выбрали электронный формат ведения трудовой книжки. Они подали работодателю заявление. По данным Новосибирскстата, в 2019 году в регионе зафиксировано 1,3 миллиона работающих.

#Рынок труда
Электронные трудовые книжки: что изменит цифра?

Работодателям необходимо до 30 июня включительно уведомить каждого работника в письменной форме о внесенных в ТК РФ изменениях и о возможности выбора — продолжать вести трудовую книжку в бумажном виде или предоставлять сведения о трудовой деятельности в электронной форме.

Новосибирцам до 31 декабря 2020 года необходимо определиться, в каком виде они хотят учитывать свой трудовой стаж: в бумажном или электронном, и подать заявление работодателю.

В первом случае для сотрудника ничего не изменится, работодатель будет вести его трудовую книжку и в бумажном, и в электронном формате. Во втором случае бумажную трудовую книжку выдадут работнику на руки, и будет формироваться только электронная версия.

У тех, кто начнет работать в 2021 году, трудовые книжки сразу будут формироваться только в электронном виде.

В Личном кабинете на сайте ПФР работает электронный сервис для работающих граждан по формированию справки (выписки) из электронной трудовой книжки (ЭТК). Он пока доступен только для тех граждан, в отношении которых в этом году были произведены какие-либо кадровые изменения (прием на работу, увольнение, перевод на другую постоянную работу).

Сведения о кадровых перемещениях доступны за период с 1 января 2020 года. Сформировать сведения о трудовой деятельности через Личный кабинет на сайте ПФР можно в режиме онлайн, а также сохранить документ в pdf-формате.

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