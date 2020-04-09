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Бузова и Лолита сразятся в музыкальном поединке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой ТНТ

Ведущая Ольга Бузова и певица Лолита станут гостями программы «Студия СОЮЗ», где пройдут музыкальные испытания, и покажут свои истинные возможности голоса, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Бузовой и Лолите предстоит провести расследование и в рамках детской песенки раскрыть преступление. Также участницы откроют для себя сразу несколько новых музыкальных стилей: послушают гусиное кантри, гусьгольдер и драм энд гусь, а в качестве бонуса узнают, какие тайны хранят в себе куриные сердца.

В финале, во время конкурса «Вы орете великолепно», Лолите придется песню Ольги Бузовой. При этом она даже не узнает, что хит, который нужно проорать, принадлежит именно ее сопернице, чем, немного огорчит Бузову. Сама же Ольга, позабыв о правилах экстремального караоке, захочет свою песню именно спеть, а не проорать, как это положено, поэтому у нее ничего не выйдет.

Выпуск «Студии СОЮЗ» выйдет на ТНТ 9 апреля в 21.00.

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Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

Иркут 69

С большим удовольствием, славик... Только если ты за всех поработаешь

Бревно в глазу

или всем заплатит за сидение дома)))

лачинов

Ну просто спас голодающих жителей Забайкалья. Через всю страну протянул руку помощи.Перевел бы уж деньгами,...