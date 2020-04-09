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Красноярский госслужащий заразил коронавирусом тувинскую семью

Источник:
Sibnet.ru
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Служащий государственного ведомства из Красноярска заразил в тувинском селе Ырбан семью из восьми человек, в которой четыре маленьких ребенка, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

«Служащий государственного ведомства сначала прибыл из Москвы в Красноярск уже инфицированным,а затем 21 марта прибыл в Республику. Близко контактировавшим с ним в селе Ырбан оказалось 67 человек. Лабораторные исследования установили коронавирусную инфекцию у восьми из них. Эта та семья где он жил, четверо взрослых и четверо детей от восьми  месяцев до 12 лет», — сказал Кара-оол.


По его словам, установлены еще 300 контактных лиц, у которых взяты пробы. Глава Тувы закрыл на карантин весь Тоджинский район. Будут перекрыты все дороги-выезды из района и между поселениями в нем. Въезжать смогут только оперативные службы и службы, обеспечивающие жизнедеятельность поселений.

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