Красноярский госслужащий заразил коронавирусом тувинскую семью

Служащий государственного ведомства из Красноярска заразил в тувинском селе Ырбан семью из восьми человек, в которой четыре маленьких ребенка, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

«Служащий государственного ведомства сначала прибыл из Москвы в Красноярск уже инфицированным,а затем 21 марта прибыл в Республику. Близко контактировавшим с ним в селе Ырбан оказалось 67 человек. Лабораторные исследования установили коронавирусную инфекцию у восьми из них. Эта та семья где он жил, четверо взрослых и четверо детей от восьми месяцев до 12 лет», — сказал Кара-оол.

По его словам, установлены еще 300 контактных лиц, у которых взяты пробы. Глава Тувы закрыл на карантин весь Тоджинский район. Будут перекрыты все дороги-выезды из района и между поселениями в нем. Въезжать смогут только оперативные службы и службы, обеспечивающие жизнедеятельность поселений.