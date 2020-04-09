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Мишустин заявил об ударе коронавируса по бюджету

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Россия недополучит большой объем доходов в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом, это станет серьезным ударом для бюджета страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с депутатами Госдумы.

«Мы уже серьезно недополучим доходы - нефтегазовые, ненефтегазовые — в этом году из-за коронавируса. Это будет очень серьезный удар по бюджету», — приводит ТАСС слова Мишустина.

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Премьер напомнил депутатам о мерах по поддержке бизнеса, которые уже приняты, отметив, что и этого может оказаться недостаточно. «Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать», — сказал глава кабмина.

По его словам, правительство уже собирает предложения о новых мерах, в том числе от партий. «Нам нужно все объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов - региональных, местных и федерального, — и помочь бизнесу», — резюмировал премьер.

В России зафиксированы 8 672 случая заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5 841).

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