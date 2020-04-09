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Первых вылечившихся от коронавируса выписали в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Первые девять человек в Бурятии вылечились от коронавируса и выписались из больницы, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Первые девять человек в Бурятии вылечились и выписались из больницы, а у 20 контактных лиц — отрицательный результат на COVID-2019, сообщил глава республики Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

«Наконец, хорошие новости, друзья! Бурятия победила коронавирус у первых девяти пациентов. Они уже выписались… Первый успех важен и нужен, он дает силы бороться и идти дальше к нужным результатам!» — написал Цыденов.

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Он также отметил, что медики в республике сражаются за здоровье каждого. Эпидемиологи, врачи, медсестры при колоссальных нагрузках делают все для того, чтобы как можно быстрее найти всех контактных и остановить распространение вируса.

Между тем по данным на утро четверг, количество больных с диагнозом «коронавирусная инфекция» выросло до 60, то есть за сутки увеличилось на шесть человек. Подозрение на заражение у трех пациентов.

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