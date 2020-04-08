Названо лучшее средство защиты от коронавируса

Самым эффективным средством защиты от коронавируса является медицинская маска, заявил эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в США Брендон Браун.

Использование маски помогает человеку избежать непреднамеренных касаний лица, из-за которых вирус в основном попадает в организм, подчеркнул специалист. Он также отметил, что перчатки для защиты использовать бесполезно.

«Ношение перчаток не заставляет вас меньше дотрагиваться до своего лица. Если бы нам эксперимента ради нужно было несколько часов носить боксерские перчатки, мы бы все равно пытались потрогать или потереть лицо», — цитирует ученого Medical Xpress.

Браун отметил, что на тщательно вымытых и продезинфицированных руках вирус долго не проживет, поэтому вместо перчаток достаточно регулярно мыть руки или использовать санитайзер.