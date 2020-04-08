Безработным россиянам с детьми пообещали деньги

Семьи с безработными родителями будут получать в ближайшие три месяца по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом, передает сайт Кремля.



«Помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сказал Путин.

Президент также предложил расширить круг получателей выплат. «Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы», — сказал он.

Кроме этого, глава государства предложил выплачивать в апреле, мае, июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, пособие по безработице по верхней планке в размере МРОТ, которая составляет 12 тысяч рублей.