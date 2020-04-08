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Российские медики получат «вторую зарплату»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Москва выделит регионам 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам из-за распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по противодействию коронавирусу с участием губернаторов.

С апреля на три месяца будет установлена ежемесячная выплата врачам от 25 тысяч до 80 тысяч рублей, она предназначена тем, кто работает с инфицированными COVID-19. Путин призвал выплачивать эти деньги в срок, без задержек.

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«Мы предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели <…> выделены и в ближайшее время поступят в регионы», — уточнил глава государства.

Путин уточнил, что 80 тысяч рублей будет выплачиваться врачам, 50 тысяч рублей — среднему медперсоналу, 25 тысяч — младшему медперсоналу. Кроме этого, по 50 тысяч рублей начнут получать врачи скорой помощи, по 25 тысяч — фельдшеры и водители скорой помощи.

Президент также уточнил, что медики «находятся на передовой». «И будет правильным принять еще одно решение: а именно — установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета»,— добавил он.

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Топ комментариев

Alhazred

Хреновая медицина все-таки в Штатах. У нас тоже не фонтан конечно, но наследие СССР (особенно по борьбе...

mantihid

тут скорее решает наша любимая вакцинация в детстве от всякой дряни, особенно от туберкулеза

slavaynin

с эффектом гидности и перемоги)

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

Alhazred

Ну так я и упомянул наследие СССР.