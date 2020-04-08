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Путин обнадежил российский бизнес

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительный пакет мер по поддержке частного бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Заявление главы государства прозвучало перед совещанием с губернаторами российских регионов.

«Поручаю правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников», — сказал Путин.

В число предложенных президентом новых мер вошли продление кредитных каникул для бизнеса, расширение отсрочки по страховым платежам на полгода на все предприятия малого и среднего бизнеса, а также реструктуризация налоговой задолженности.

Глава государства поручил составить «четкий и понятный» перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков на фоне пандемии вируса. Остальные предприятия смогут вернуться к нормальному графику работы.

Путин подчеркнул, что необходимо создать условия для того, чтобы бизнес мог продолжать работать, соблюдая все необходимые санитарные требования. «Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса», — подытожил он.

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