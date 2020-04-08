Девушка лишилась памяти после обычного кровотечения

Жительница Британии потеряла долговременную память после обычного кровотечения из носа, медики пытаются понять причины такой реакции.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, пишет британское издание The Sun. 26-летняя Софи Клейтон собиралась на работу, когда у нее из носа пошла кровь, кровотечение не прекращалось 20 минут.

В результате мать девушки вызвала медиков скорой помощи. Приехавшие врачи попросили британку назвать дату, однако она не смогла этого сделать. Также у девушки не получилось вспомнить собственное имя.

В течение десяти дней пострадавшая находилась в больнице, где врачи диагностировали у нее неврологическое расстройство. Девушка не смогла узнать родных, забыла, как ходить и расчесывать волосы.

Сейчас она передвигается на инвалидной коляске, с ней работают специалисты реабилитационного центра. Однако специалисты не теряют надежды вернуть ей память и полностью восстановить все функции организма.