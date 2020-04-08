НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Девушка лишилась памяти после обычного кровотечения

Источник:
Sibnet.ru
377 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Британии потеряла долговременную память после обычного кровотечения из носа, медики пытаются понять причины такой реакции.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, пишет британское издание The Sun. 26-летняя Софи Клейтон собиралась на работу, когда у нее из носа пошла кровь, кровотечение не прекращалось 20 минут.

В результате мать девушки вызвала медиков скорой помощи. Приехавшие врачи попросили британку назвать дату, однако она не смогла этого сделать. Также у девушки не получилось вспомнить собственное имя.

В течение десяти дней пострадавшая находилась в больнице, где врачи диагностировали у нее неврологическое расстройство. Девушка не смогла узнать родных, забыла, как ходить и расчесывать волосы.

Сейчас она передвигается на инвалидной коляске, с ней работают специалисты реабилитационного центра. Однако специалисты не теряют надежды вернуть ей память и полностью восстановить все функции организма.

Еще по теме
Названо лучшее средство защиты от коронавируса
Российские медики получат «вторую зарплату»
Тесты на COVID в Новосибирске увеличили до 1,3 тысячи в сутки
Рамзан Кадыров отправил продукты нуждающимся Забайкалья
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обнадежил российский бизнес
•
Российские медики получат «вторую зарплату»
•
Безработным россиянам с детьми пообещали деньги
•
Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение карт
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тесты на COVID в Новосибирске увеличили до 1,3 тысячи в сутки
Сибирь 08.04.2020 19:17
Рамзан Кадыров отправил продукты нуждающимся Забайкалья
Сибирь 08.04.2020 18:30
Гибель шахтеров на «Распадской» осталась безнаказанной
Сибирь 08.04.2020 18:07
Семь человек заразились коронавирусом в Красноярске
Сибирь 08.04.2020 16:34
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
19472
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
14098
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10647
Источник заражения новых заболевших узнали на Алтае
7673
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обнадежил российский бизнес
•
Российские медики получат «вторую зарплату»
•
Безработным россиянам с детьми пообещали деньги
•
Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение карт
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alhazred

Хреновая медицина все-таки в Штатах. У нас тоже не фонтан конечно, но наследие СССР (особенно по борьбе...

mantihid

тут скорее решает наша любимая вакцинация в детстве от всякой дряни, особенно от туберкулеза

slavaynin

с эффектом гидности и перемоги)

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

Alhazred

Ну так я и упомянул наследие СССР.