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Тесты на COVID в Новосибирске увеличили до 1,3 тысячи в сутки

Источник:
Sibnet.ru
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Количество тестов на коронавирусную инфекцию увеличилось в Новосибирской области до 1,3 тысяч в сутки. К проведению диагностики подключился центр Фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН.

Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН (ФИЦ ФТМ СО РАН) с помощью тестов, разработанных «Вектор-Бест», включился в проведение диагностики биоматериалов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Возможности института позволяют проводить тестирование поступающих проб из медицинских организаций Новосибирской области. Производительность данной лаборатории – 700 тестов в сутки. Работа в центре проходит в два этапа. Сначала специалисты принимают материалы из медицинских учреждений области, взятые у пациентов.

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«Здесь согласно режиму упаковывают в контейнеры, обеззараживают и отдают в лабораторию по работе с патогенами. Там работает спецперсонал с допусками и именно там происходит уже распаковка, вскрытие и работа с образцами», — рассказал заведующий лабораторией Кирилл Шаров.

В лаборатории образцы подготавливают для второго этапа — на проведение ПЦР (полимеразной цепной реакции). Цель теста — поиск РНК вируса в образце. «Это маркер самого вируса, его мы ищем в образце», — добавил Шаров.

На следующей неделе планируется дополнительно расширить мощности на 300 тестов в сутки. Региональный Минздрав посуточно мониторит ситуацию с резервными мощностями.

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