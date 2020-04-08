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Рамзан Кадыров отправил продукты нуждающимся Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Нуждающимся семьям Забайкалья по инициативе Рамзана Кадырова передали 60 продуктовых наборов с мукой, крупами, растительным маслом и другими продуктами, сообщила пресс-служба краевого Минсоцзащиты.

«Мы сегодня от имени регионального общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова подготовили продукты для ветеранов и инвалидов войны, для малоимущих семей. Вы на свое усмотрение раздадите тем, кто особо нуждается в помощи в сегодняшней непростой ситуации» — отметил представитель главы Чеченской Республики Мохмад Дагушев.

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Министр социальной защиты Забайкалья Инна Щеглова поблагодарила Рамзана Кадырова за помощь в непростой период распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, многие забайкальцы вынуждены оставаться дома, и не имеют возможности обеспечить себя самым необходимым.

«Нуждающихся в Забайкальском крае сегодня немало, особенно людей старшего поколения, инвалидов, многодетных семей. Люди ждут любой помощи. Мы исполним поручение и в полном объеме доставим наборы продуктов нуждающимся», — сказала Щеглова.

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Топ комментариев

all busy

А после трех лет дети жрать не хотят ?

Uynachalnica

ЦитатаФАС предложила повысить цены - о как, а я думал, что им платят за то, чтобы цены не повышались.

all busy

Да, да, особенно сейчас ждут на работу не дождутся.

BadBoy91

от них бы зла не исходило б, а добра сами наживём.... и подачку с добром не ровняй....иди лесом "служи"

sibdaver

куда обращаться, если никто не работает и никакие справки не выдают?