Рамзан Кадыров отправил продукты нуждающимся Забайкалья

Нуждающимся семьям Забайкалья по инициативе Рамзана Кадырова передали 60 продуктовых наборов с мукой, крупами, растительным маслом и другими продуктами, сообщила пресс-служба краевого Минсоцзащиты.

«Мы сегодня от имени регионального общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова подготовили продукты для ветеранов и инвалидов войны, для малоимущих семей. Вы на свое усмотрение раздадите тем, кто особо нуждается в помощи в сегодняшней непростой ситуации» — отметил представитель главы Чеченской Республики Мохмад Дагушев.

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Министр социальной защиты Забайкалья Инна Щеглова поблагодарила Рамзана Кадырова за помощь в непростой период распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, многие забайкальцы вынуждены оставаться дома, и не имеют возможности обеспечить себя самым необходимым.

«Нуждающихся в Забайкальском крае сегодня немало, особенно людей старшего поколения, инвалидов, многодетных семей. Люди ждут любой помощи. Мы исполним поручение и в полном объеме доставим наборы продуктов нуждающимся», — сказала Щеглова.