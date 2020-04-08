Гибель шахтеров на «Распадской» осталась безнаказанной

Дело последнего обвиняемого в гибели шахтеров и горноспасателей на шахте «Распадская» в Кузбассе, где погиб 91 человек, прекращено в связи с истечением срока давности, говорится в электронной картотеке дел Междуреченского городского суда.

Авария на «Распадской» произошла в ночь на 9 мая 2010 года, в момент ЧП в шахте находился 361 работник, погиб 91 человек — шахтеры и горноспасатели.

Обвиняемыми по делу проходили восемь человек, среди которых работники шахты, руководители «Распадской угольной компании», сотрудник Ростехнадзора, горноспасатель. С 2016 по 2019 год постановлениями суда было прекращено уголовное преследование в связи с истечением сроков давности в отношении шести из них и из-за смерти еще одного фигуранта.

В деле оставался всего один фигурант — технический директор «Распадской угольной компании» Анатолий Рыжов, который подал также ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении себя.

«Постановлением Междуреченского городского суда удовлетворены ходатайства подсудимого Рыжова А. М., его защитника о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — говорится на сайте суда.