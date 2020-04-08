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Гибель шахтеров на «Распадской» осталась безнаказанной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дело последнего обвиняемого в гибели шахтеров и горноспасателей на шахте «Распадская» в Кузбассе, где погиб 91 человек, прекращено в связи с истечением срока давности, говорится в электронной картотеке дел Междуреченского городского суда.

Авария на «Распадской» произошла в ночь на 9 мая 2010 года, в момент ЧП в шахте находился 361 работник, погиб 91 человек — шахтеры и горноспасатели.

Обвиняемыми по делу проходили восемь человек, среди которых работники шахты, руководители «Распадской угольной компании», сотрудник Ростехнадзора, горноспасатель. С 2016 по 2019 год постановлениями суда было прекращено уголовное преследование в связи с истечением сроков давности в отношении шести из них и из-за смерти еще одного фигуранта.

В деле оставался всего один фигурант — технический директор «Распадской угольной компании» Анатолий Рыжов, который подал также ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении себя.

«Постановлением Междуреченского городского суда удовлетворены ходатайства подсудимого Рыжова А. М., его защитника о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — говорится на сайте суда.

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Топ комментариев

all busy

А после трех лет дети жрать не хотят ?

Uynachalnica

ЦитатаФАС предложила повысить цены - о как, а я думал, что им платят за то, чтобы цены не повышались.

all busy

Да, да, особенно сейчас ждут на работу не дождутся.

BadBoy91

от них бы зла не исходило б, а добра сами наживём.... и подачку с добром не ровняй....иди лесом "служи"

sibdaver

куда обращаться, если никто не работает и никакие справки не выдают?