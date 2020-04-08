Кремль в середине апреля оценит результаты режима изоляции

Кремль на следующей неделе оценит предварительные результаты режима изоляции россиян, пока прошло недостаточно времени, чтобы понять динамику развития ситуации с коронавирусом после ограничения социальных контактов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В экспертной среде доминирует точка зрения о том, что решение о введении режима самоизоляции было единственно верным. Режим самоизоляции, по его словам, необходим для того, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса, приводит ТАСС слова Пескова.
«Как и когда выходить [из режима нерабочих дней] — предстоит еще принять решение в зависимости от развития ситуации», — уточнил Песков. Он добавил, что приглашенные на совещание эксперты сошлись во мнении, что во второй половине следующей недели станет понятно, каков эффект от режима самоизоляции.
Песков отметил, что «пока не прошло достаточно времени для того, чтобы в ретроспективе понять динамику развития после того, как были ограничены контакты социальные», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли принято решение о сокращении количества нерабочих дней на следующей неделе.
Пресс-секретарь президента сделал особый акцент на том, что на прошедшем во вторник совещании Владимира Путина с экспертами «не было цели принять решение». «Был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, понять возможности по профилактике, возможности по предупреждению распространения и обменяться мнениями по поводу возможных траекторий развития динамики», — пояснил Песков.
«Мы имеем возможность руководствоваться и исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать наиболее верные решения», — добавил в заключение глава государства.