Кремль в середине апреля оценит результаты режима изоляции

Кремль на следующей неделе оценит предварительные результаты режима изоляции россиян, пока прошло недостаточно времени, чтобы понять динамику развития ситуации с коронавирусом после ограничения социальных контактов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В экспертной среде доминирует точка зрения о том, что решение о введении режима самоизоляции было единственно верным. Режим самоизоляции, по его словам, необходим для того, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса, приводит ТАСС слова Пескова.

«Как и когда выходить [из режима нерабочих дней] — предстоит еще принять решение в зависимости от развития ситуации», — уточнил Песков. Он добавил, что приглашенные на совещание эксперты сошлись во мнении, что во второй половине следующей недели станет понятно, каков эффект от режима самоизоляции.

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Песков отметил, что «пока не прошло достаточно времени для того, чтобы в ретроспективе понять динамику развития после того, как были ограничены контакты социальные», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли принято решение о сокращении количества нерабочих дней на следующей неделе.

Пресс-секретарь президента сделал особый акцент на том, что на прошедшем во вторник совещании Владимира Путина с экспертами «не было цели принять решение». «Был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, понять возможности по профилактике, возможности по предупреждению распространения и обменяться мнениями по поводу возможных траекторий развития динамики», — пояснил Песков.

«Мы имеем возможность руководствоваться и исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать наиболее верные решения», — добавил в заключение глава государства.