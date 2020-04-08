Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение карт

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина до 1 мая, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Также банк временно откажется от списания бонусов программы лояльности клиентов «Спасибо».

Отмечается, что многие клиенты регулярно пополняют карты Сбербанка с других карт. Некоторые предпочитают снимать наличные с одной карты в банкомате соответствующего банка, а затем вносить деньги на другую карту в банкомате Сбербанка, чтобы избежать комиссии.

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Сбербанк отменяет комиссию за пополнение счета онлайн, чтобы людям не пришлось лишний раз пользоваться банкоматом и сталкиваться с наличными деньгами. Также Сбербанк до 1 июня отменяет аннулирование бонусов «Спасибо», не использованных в срок держателями карт.

«Полученные участниками более 24 месяцев назад, не будут аннулироваться до 1 июня 2020 года. Для того чтобы этого не произошло и после 01 июня достаточно просто списать необходимую сумму бонусов на покупку у партнеров программы», — говорится в сообщении банка.

По правилам программы «Спасибо от Сбербанка» срок действия этих бонусов составляет два года. Неиспользованные в течение этого времени бонусы раз в месяц аннулируются. По данным Сбербанка, инициатива затронет семь из 44 миллионов участников программы лояльности.