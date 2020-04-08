Семь человек заразились коронавирусом в Красноярске

Семь красноярцев заразились коронавирусом за сутки, число заболевших в регионе достигло 39 человек, сообщает Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

На 14.00 по местному времени (10.00 мск) 8 апреля за прошедшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано всего 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки заболело еще семь человек.

Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

За весь период выздоровело семь человек, из них трое за последние сутки.