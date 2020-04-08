Семь человек заразились коронавирусом в Красноярске

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Семь красноярцев заразились коронавирусом за сутки, число заболевших в регионе достигло 39 человек, сообщает Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
На 14.00 по местному времени (10.00 мск) 8 апреля за прошедшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано всего 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки заболело еще семь человек.
Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности
для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными
лицами и их лабораторному обследованию.
За весь период выздоровело семь человек, из них трое за
последние сутки.