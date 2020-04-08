Медицинские маски завезли в аптеки Новосибирска

Больше 300 тысяч масок привезли в Новосибирск, в среду их развезут по аптекам МП «Новосибирская аптечная сеть», сообщает пресс-центр мэрии города.

#Здоровье Из аптеки на подиум: как делают бизнес на масках

«Мы получили груз – 330 тысяч масок. Это примерно трехгодовой объем продаж в обычное время. Насколько хватит этой партии предсказать сейчас сложно», – сказал директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин.

Для доставки масок в муниципальные аптеки привлекается весь транспорт новосибирской аптечной сети. К вечеру маски поступят в продажу, и жители смогут их приобрести. В зависимости от спроса, чтобы исключить спекуляцию, возможно, будет введено ограничение – максимум пять штук одному покупателю. Стоимость одной маски из этой партии – 40 рублей.

«Мы ежедневно будем следить за количеством выбытия и, собрав статистику за два-три дня, будем понимать насколько этой партии может хватить. Переговоры с поставщиками мы не прекращаем, будем договариваться о следующей партии», – сказал Шеин.