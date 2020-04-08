Опубликован список возможных названий для моделей Lada

АвтоВАЗ за последние несколько лет зарегистрировал ряд торговых знаков, которые пока не были использованы на моделях марки Lada. Возможно, будущие модели будут называться Intriga или Kam4atka.

Документы из закрытой части базы Роспатента изучила «Российская газета». В 2012 году Волжский автозавод оформил заявку на наименования Lada Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia и Quanta.

В 2015 году АвтоВАЗ зарегистрировал имена Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira и Intriga. Кроме того, в запасе у автопроизводителя есть обозначения Kvest, Onega, Kam4atka и XRay X.

АвтоВАЗ сейчас использует пять собственных имен и их вариации для моделей Lada — Granta, Vesta, Xray, Largus и 4x4. Названием Niva компания владеет через бывшее СП GM-АвтоВАЗ, поглощенное в конце 2019 года.