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Выявлено 1175 новых случаев заражения россиян коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

За последние сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19

Таким образом, установлен новый рекорд по суточному приросту инфицированных россиян. Накануне суточный прирост составил 1154 случая. Общее количество заразившихся достигло 8672 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 660, 95 и 34 соответственно. За день умерло пять человек. Накануне умерло 11 человек. Количество погибших от коронавируса в России достигло 63 человек.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее заявила, что до пика заболеваемости коронавирусом в России осталось 10–14 дней. По ее словам, спад заболеваемости может начаться в июне.

Тема: Распространение коронавируса
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