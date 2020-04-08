Умные телевизоры Xiaomi получили ОС PatchWall 3.0

Компания Xiaomi обновила операционную систему для Smart TV до PatchWall 3. Обновленную ОС получили несколько моделей умных телевизоров — Mi TV 4A, Mi TV 4C Pro, Mi TV 4A Pro, Mi TV 4 Pro, Mi TV 4X и Mi TV 4X Pro.
В PatchWall 3.0 реализованы различные улучшения для пользовательского интерфейса, анимация стала более плавной, добавлен новый шрифт под названием Mi Lanting Pro, появилась горизонтальная прокрутка и прочие улучшения, сообщает портал Ixbt.com со ссылкой на компанию
Xiaomi также добавила двух новых партнеров, которые предоставляют контент. Компания Docubay предоставила международные документальные фильмы по различным темам, в то время как LattuKids приносит более 1500 часов контента для детей.
Одной из интересных особенностей является выделенный спортивный канал от Hotstar. Еще одна новая функция в PatchWall 3.0 — Mi List. Она предлагает список фильмов и телепередач, отсортированных в соответствии с конкретными жанрами.
Xiaomi также сообщила, что теперь PatchWall имеет более чем 20 партнеров по контенту, среди которых значатся YouTube, Hotstar, Netflix и Amazon Prime Video.