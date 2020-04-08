Коронавирусом в Бурятии заразилось 11 детей

Количество больных с диагнозом «коронавирусная инфекция» выросло за сутки в Бурятии на четыре человека. Сейчас в республике заражено 54 человека, 11 из них — дети, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Круг контактных лиц заразившихся составляет более 2,1 тысячи человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции. Анализы направлены в Иркутск.

Всего за весь период госпитализировано свыше 200 больных с респираторными симптомами, с новой коронавирусной инфекцией — 49 больных, умер 1 человек. На госпитализации находится 11 детей с COVID-19, состояние у них удовлетворительное.

С внебольничной пневмонией – 15 человек, из них старше 65 – пять человек. В реанимации находится шесть взрослых пациентов, больных на аппарате ИВЛ нет. Все заболевшие лабораторно обследованы, 112 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.