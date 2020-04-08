Число жертв коронавируса в США установило рекорд

COVID-19 за последние сутки убил в США 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, когда за сутки скончались 1344 человека. Общее число жертв коронавируса в Соединенных Штатах превысило 12,7 тысячи человек.

Эпицентр эпидемии в стране — Нью-Йорк, где от последствий коронавирусной инфекции скончалось уже более 4 тысяч человек. Всего в США COVID-19 заболели порядка 400 тысяч человек, число инфицированных продолжает ежедневно расти.

США держатся на первом месте по количеству заболевших COVID-19. Следом идут Испания, Италия, Франция и Германия. Китая, с которого пандемия началась, официально находится на шестом месте в мире по числу заболевших человек.