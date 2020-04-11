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Ростелеком рассказал о рекордных нагрузках на сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский филиал Ростелекома зарегистрировал перераспределение нагрузки на сеть в условиях самоизоляции горожан. Сеть теперь постоянно загружена, как в выходные или праздничные дни, сообщил заместитель директора филиала Виталий Лапицкий.

В Ростелекоме связали это с массовым переходом на удаленную работу и дистанционное обучение в школах и вузах. «Ростелеком в Новосибирске зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть с корпоративного сегмента в массовый, так как многие компании ведут бизнес из дома», — сказал Лапицкий.

«Но для нас это не сложно с точки зрения обслуживания, мы привыкли к такому трафику в выходные и праздники, так что серьезных рисков по недостатку мощностей нет. Кроме того, сейчас выполнено дополнительное расширение по наиболее загруженным направлениям и резервирование магистральных каналов связи, чтобы гарантировать бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры», — отметил замдиректора филиала.

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В апреле в Новосибирской области продлен режим самоизоляции, все это время на территории региона продолжат действовать акции, которые компания «Ростелеком» объявила в марте.

В частности, для абонентов Wink и интерактивного ТВ открыт бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательных программ для детей. Кроме того, на платформе Wink можно бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых — Mezzo, Museum и iConcerts.

Школьники могут учиться дистанционно с цифровым сервисом образования «Ростелеком. Лицей», доступ к которому открыт за 1 рубль в месяц. С этим сервисом выпускникам будет проще подготовиться к сдаче единых государственных экзаменов, которые в этом году перенесли на более поздний срок.

Чтобы клиенты всегда были на связи, для домашних телефонов «Ростелеком» ввел безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Также продолжает действовать предложение по внесению отложенного платежа за услуги связи без комиссии, чтобы услуги компании были доступны людям в любой ситуации.


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