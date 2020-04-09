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Фильм дня: «Прибытие»

Источник:
Sibnet.ru
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Фантастический триллер показывает инопланетных гостей с неожиданной для блокбастера стороны, вместо агрессивных захватчиков в «Прибытии» они мудрые и дружелюбные существа.

США, 2016 год, режиссер Дени Вильнёв, 16+

Сюжет на первый взгляд классический — на Землю приземляются несколько ракушек с пришельцами. Их намерения не ясны, поэтому вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошеными гостями.

Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. В их руках не только судьба человечества, но и возможность взглянуть на свои жизни по-новому.

Режиссер Дени Вильнев сумел снять интересный фильм на давно избитую тему. Здесь история космоса смотрится не только загадочно и волнующе, но и приобретает философский посыл. Пришельцы раскрывают героине глаза на время, а вместе с ней меняется отношение ко времени и у всех зрителей.

«Прибытие» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм», также был представлен еще в семи номинациях, но награду взял за «Лучший монтаж звука». Главные роли к картине исполнили Эми Адамс и Джереми Реннер. Рейтинг картины IMDb: 7.90.


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