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Жителя Забайкалья задержали во время перевозки золота в Китай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Забайкалья пытался вывезти в Китай 20 слитков золота на сумму 3,5 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В октябре 2019 года мужчина в Краснокаменске спрятал 20 слитков золота в автомобиле, затем попытался вывезти драгоценный металл за границу. Но слитки золота общим весом более 1,2 килограмма и стоимостью более 3,5 миллионов рублей, были обнаружены и изъяты. Обвиняемый вину признал.

Возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере). Уголовное дело направлено в Забайкальский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Топ комментариев

velam

Что-то как цену задрать так сразу могут , а как понизить так нельзя. В интересное время живем.

Uynachalnica

Какой он у нас заботливый и вдумчивый, однако...

Ыкота

Не выходных, а не рабочих в связи с короно мать его вирусом.

80rus

Почему ни кто не хочет чтоб Русский Народ жил хорошо???

great_america

В Америке правительство заботится о высоком уровне жизни большинства американцев.В России правительство...