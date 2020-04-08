Жителя Забайкалья задержали во время перевозки золота в Китай

Житель Забайкалья пытался вывезти в Китай 20 слитков золота на сумму 3,5 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В октябре 2019 года мужчина в Краснокаменске спрятал 20 слитков золота в автомобиле, затем попытался вывезти драгоценный металл за границу. Но слитки золота общим весом более 1,2 килограмма и стоимостью более 3,5 миллионов рублей, были обнаружены и изъяты. Обвиняемый вину признал.

Возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере). Уголовное дело направлено в Забайкальский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.