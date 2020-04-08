Россия накопила к кризису денежную подушку в 18 трлн рублей

Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке — составили, по состоянию на 1 марта 2020 года, 15,3 триллионов рублей. На счетах лежит также 2,4 триллиона рублей средств региональных правительств, следует из данных Центробанка.

Таким образом, ликвидные активы «расширенного» правительства (федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов) достигали 17,7 трлн руб. на начало весны (более 16% ВВП), подсчитало РБК.

Накопленная перед кризисом ликвидность федерального центра включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую Минфин успел купить в начале 2020 года, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и остатки средств на счетах внебюджетных госфондов.

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Но потратить часть этих накопленных резервов на поддержку падающей экономики за счет дополнительных бюджетных расходов правительство не может, говорят аналитики. С 7 апреля Минфин начнет продавать валюту из ФНБ, подчиняясь бюджетному правилу.

Бюджетное правило обязывает покупать валюту, когда цена российской нефти превышает 40 долларов за баррель в постоянных ценах, и продавать, когда цены ниже этого уровня. При продажах валюты вырученные рубли компенсируют выпадающие нефтегазовые доходы, позволяя (при прочих равных) сохранить на запланированном уровне бюджетные расходы, но не увеличить их.

Это значит, что жесткая конструкция бюджетного правила не позволит правительству потратить больше 1,7 триллиона рублей ликвидных резервов в 2020 году — это около 10% совокупной подушки ликвидности федеральных органов, сложившейся на 1 марта.