ОМОН в Красноярске задержал банду подрывников банкоматов

ОМОН задержал банду красноярцев, которые по ночам взрывали банкоматы, сообщает ГУ МВД России по региону.

С октября по январь группа мужчин несколько раз ночью проникала в магазины. Злоумышленники, используя газовые баллоны и взрывчатые вещества, пытались вскрывать банкоматы. Подозреваемые смогли похитить деньги только в одном случае из семи – в поселке Громадск Уярского района. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что к серии преступлений причастны трое неоднократно судимых мужчин в возрасте от 22 до 38 лет. Злоумышленников задержали. Во время обысков полицейские изъяли орудия преступлений, а также части банкоматов.

Возбуждено уголовное дело по шести эпизодам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу), а также по одному эпизоду по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленники арестованы.