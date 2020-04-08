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ОМОН в Красноярске задержал банду подрывников банкоматов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

ОМОН задержал банду красноярцев, которые по ночам взрывали банкоматы, сообщает ГУ МВД России по региону.

С октября по январь группа мужчин несколько раз ночью проникала в магазины. Злоумышленники, используя газовые баллоны и взрывчатые вещества, пытались вскрывать банкоматы. Подозреваемые смогли похитить деньги только в одном случае из семи – в поселке Громадск Уярского района. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.


Полицейские выяснили, что к серии преступлений причастны трое неоднократно судимых мужчин в возрасте от 22 до 38 лет. Злоумышленников задержали. Во время обысков полицейские изъяли орудия преступлений, а также части банкоматов.

Возбуждено уголовное дело по шести эпизодам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу), а также по одному эпизоду по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленники арестованы.

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Топ комментариев

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.

xarakire

Вот как Путин любит население России и своих друзей не бросает, что бы на хамон с икоркой чёрной и красной...

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...

SDF0744

дешевый бензин добро пожаловать! Пусть сечин сосет у миллера с голоду!